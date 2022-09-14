الأخضر يُعلن خوض 8 وديات قبل كأس العالم قطر 2022

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يخوض المنتخب السعودي 8 مباريات ضمن تحضيراته للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وأشار المنتخب الوطني، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أنه سيخوض المباريات خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر.

وسيواجه الأخضر بحسب البيان ذاته نظيره الإكوادوري يوم 23 سبتمبر على أن يلتقي يوم 27 من الشهر ذاته بنظيره الأمريكي ثم سيلتقي بمقدونيا يوم 22 أكتوبر قبل أن يواجه ألبانيا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم الشهر بمواجهة هندوراس.

وسيلتقي الأخضر أيضًا نظيره الأيسلندي يوم 6 نوفمبر والبنمي يوم 10 نوفمبر على أن يختتم التحضيرات يوم 16 من الشهر ذاته بمواجهة كرواتيا.



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Source akhbaar24

