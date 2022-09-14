عاجل.. هجوم بالقنابل على سيارة الرئيس الروسي “بوتين” في محاولة لاغتياله

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المناطق ـ متابعات

قالت صحيفة “ذا إيريش صن” الأيرلندية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض لمحاولة اغتيال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن السيارة الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد “دخان كثيف”.

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات متعددة من جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقارير أفادت بأن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس الروسي تم اختراقها، بحسب قناة على تليجرام لجنرال مناهض لبوتين.

ولم يعلق الكرملين على هذه التقارير حتى الأن.

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Source almnatiq

