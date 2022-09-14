عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية

︎ .





نيودلهي 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك خلال استقبالها له في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان.

وتضمنت أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفخامتها.

وأشادت الرئيسة مورمو خلال الاستقبال بالعلاقات التي تربط بين المملكة والهند التي أخذت مساراً نموذجياً في تعميق الشراكة مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير

فيما قدم السفير الحصيني لفخامتها شكره وتقديره، مشيراً إلى أنه يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لنقل مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى وأفضل في رحلة المستقبل لارتقاء وصعود البلدين إلى مراكز متقدمة بين دول العالم.

//انتهى//

22:46ت م

0228 نيودلهي 18 صفر 1444 هـ الموافق 14 سبتمبر 2022 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، أوراق اعتماده لفخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، وذلك خلال استقبالها له في القصر الرئاسي راشتراباتي بهافان.وتضمنت أوراق الاعتماد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفخامتها.وأشادت الرئيسة مورمو خلال الاستقبال بالعلاقات التي تربط بين المملكة والهند التي أخذت مساراً نموذجياً في تعميق الشراكة مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.فيما قدم السفير الحصيني لفخامتها شكره وتقديره، مشيراً إلى أنه يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لنقل مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى وأفضل في رحلة المستقبل لارتقاء وصعود البلدين إلى مراكز متقدمة بين دول العالم.//انتهى//22:46ت م0228 www.spa.gov.sa/2384104 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.