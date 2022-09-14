إزالة أعمدة المجاردة

‏في تجاوب سريع مع ما طرحته دوت الخليج في عدد أمس، أزال مقاول شركة الكهرباء في محافظة المجاردة، الأعمدة المخالفة من على امتداد طريق بني زهير الملاحة آل كميت، وإزالة الخطر من تلك الأعمدة المخالفة. وعبر الأهالي عن شكرهم لـ«دوت الخليج» على نقل معاناتهم، وعلى تفاعل شركة الكهرباء السريع، بإلزام المقاول بإزالة الأعمدة من الشارع العام.



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