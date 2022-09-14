العنزي يحقق جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه 

فاز فريق بحثي يضم الدكتور عبدالعزيز العنزي الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة الملك سعود بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في دورتها العاشرة، والتي أعلنت نتائجها في 30 أغسطس 2022 بعد منافسة شديدة بين فرق عالمية في مختلف القارات.

وطور الفريق البحثي بقيادة الدكتور ديونيسيوس ديونيسيو (جامعة سينسيناتي، الولايات المتحدة الأمريكية) تقنيات أكسدة متقدمة وتقنيات نانوية للتطبيقات البيئية خاصة في إزالة ومراقبة الملوثات المستجدة.

وجاء فوز العنزي في فرع جائزة الابتكار للمسابقة ضمن فريق جامعة سينسيناتي الأمريكية والمكون من أربعة أفراد، حيث يعد الدكتور العنزي السعودي الوحيد ضمن الفريق.

وأبدى الدكتور العنزي سعادته بتحقيق هذه الجائزة مفيداً بأن هذه التقنيات ذات أهمية بالغة للوطن وللعالم أجمع لحماية الإنسان والبيئة من الآثار المترتبة على تزايد مصادر الملوثات الناتجة عن التلوث الطبيعي أو النشاط البشري، وقال العنزي :" تعمل هذه التقنيات على مراقبة وكشف الملوثات وإزالتها بطرق اقتصادية و صديقة للبيئة " وأكمل " حيث تعتمد بشكل كبير على الاختزال ومن ثم الاكسدة، وأثبتت فعالية هذه المواد النانوية في إزالة الملوثات المائية من المخلفات الطبية والصناعية الموجودة في المياه بتكسير الروابط الكيميائية للملوثات".

يذكر أن الجائزة تحظى برعاية جامعة الملك سعود منذ انطلاقتها وتقدم الجامعة المقر للأمانة العامة للجائزة والرعاية العلمية لها من خلال معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء. كما حصلت الجائزة على صفة مستشار خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.