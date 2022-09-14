صيانة لكسوة الكعبة

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة، أمس، أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة، وصيانة للثوب حول الركن اليماني، حيث جرى رفع الجزء المحيط بالركن اليماني ليتسع لعدد أكبر من قاصدي بيت الله الحرام؛ رغبة في مسحه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأكد وكيل الرئيس العام لمجمع كسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، امتدادًا لاهتمام القيادة بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بضرورة الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة ليتم الحفاظ على الكسوة في أبهى حلة على مدار العام.

وبين الحازمي أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها وكالة المجمع تأتي لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة لتهيئة كل السبل لراحة قاصدي المسجد الحرام.