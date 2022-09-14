5 آلاف بلاغ لهلال عسير

تلقَّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، خلال شهر أغسطس من العام الحالي 5645 بلاغا، حيث تم نقل 3139 حالة.

فيما أوضحت عمليات عسير أنه تم علاج 1661 حالة في الموقع. على صعيد المبادرات التطوعية قدَّم فرع عسير 104 مبادرات تطوعية، بعدد 442 متطوِّعا و50731 ساعة تطوعية و10578 مستفيدا. بالنسبة للبرامج التدريبية تم تقديم 28 دورة خلال شهر أغسطس بعدد 264 مستفيدا ومستفيدة، إضافة إلى 55 محاضرة توعوية بعدد 1588 مستفيدا ومستفيدة.