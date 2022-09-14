5 آلاف بلاغ لهلال عسير

فيما أوضحت عمليات عسير أنه تم علاج 1661 حالة في الموقع. على صعيد المبادرات التطوعية قدَّم فرع عسير 104 مبادرات تطوعية، بعدد 442 متطوِّعا و50731 ساعة تطوعية و10578 مستفيدا. بالنسبة للبرامج التدريبية تم تقديم 28 دورة خلال شهر أغسطس بعدد 264 مستفيدا ومستفيدة، إضافة إلى 55 محاضرة توعوية بعدد 1588 مستفيدا ومستفيدة.
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