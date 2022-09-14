تنظيم للمنصات التشاركية للحد من العمالة المخالفة - #عاجل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي، لتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية، والتي تقتضى عدم السماح لغير السعوديين بالعمل في المنصات، وحظر التعامل مع غير السعودي إلا من خلال منشآت مشغلة.

تغطية الاحتياج

ويهدف التنظيم، إلى الحد من العمالة المخالفة وذلك بحصر عملهم، وخلق فرص استثمارية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي، ويستهدف القرار 4 مجالات هي توصيل الأفراد وتوصيل الطلبات وخدمة صيانة السيارات والصيانة المنزلية، إضافة إلى أي أنشطة تحددها الوزارة لاحقًا.

علاقة تشاركية

ويشترط التنظيم على المنصات الإلكترونية التشاركية، جملة من الالتزامات من أبرزها، فتح ملف منشأة لدى الوزارة، وقصر التعامل المباشر مع الأفراد على السعوديين فقط، وتوثيق العلاقة التشاركية من خلال منصة تشارك، وذلك بالموافقة على العلاقة التشاركية مع المنشأة المشغلة، والالتزام بمشاركة الوزارة المعلومات والبيانات التي تطلبها، وفق الآلية التي تحدد، ووضع وتطبيق آلية للتحقق من عدم عمل العامل بأسماء أشخاص آخرين.

تنظيم العاملين

وحدد القرار آلية التعامل بين المنصة الإلكترونية والمنشأة المشغلة، في عدد من البنود من أبرزها تسجيل المنصة الإلكترونية التشاركية والمنشأة المشغلة عبر منصة تشارك، وطلب المنشأة المشغلة إنشاء علاقة مع المنصة التشاركية، وموافقة صاحب المنصة على العلاقة، وأقسام المنشأة المشغلة بتحديد وإضافة العمالة على العلاقة التشاركية بمنصة تشارك.

ويأتي الدليل الإجرائي، بعد فترة من صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتضمن تنظيم عمل العاملين من خلال المنصات التشاركية، والذي تضمن حينها قصر التعامل المباشر على السعوديين فقط، وعدم التعامل مع غير السعودي إلا من خلال المنشأة المشغلة فقط.