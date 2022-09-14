شكرا لقرائتكم خبر تجهيز 23 محطة و78 مضخة لموسم أمطار الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن الاجتماع ناقش خطط الاستعدادات لموسم الأمطار وخطة إدارة الطوارئ والكوارث للعام الحالي، واستعراض التجارب السابقة وتبادل الخبرات والمقترحات، وتطبيق خطة موحدة لسرعة الاستجابة لسحب مياه الأمطار، وتنفيذ خطة افتراضية بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة والبلديات المرتبطة لتأكيد الجاهزية.وقال إن الأمانة جهزت شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات وإبقائها بحالة جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، وقامت بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات التصريف البالغة 23 محطة بعدد 78 مضخة لتصريف كمية أمطار تقدر بنحو 288 ألف م3 في اليوم.
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