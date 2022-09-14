إحباط تهريب كمية متنوعة من المخدرات بـ4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود تهريب كمية متنوعة من المخدرات، منها 1.5 طن حشيش في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب كمية من المواد المخدرة، وقبضت على مهربيها، وعددهم 146 متهما، منهم 19 مواطنا، و127 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 87 من الجنسية اليمنية، و32 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسية الصومالية، و2 من الجنسية العراقية، و2 من الجنسية المصرية، و1 من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص. المخدرات المضبوطة شملت:





48 طنا و613 كجم من القات المخدر



طن و519.3 كجم من الحشيش



634 ألف قرص إمفيتامين مخدر



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