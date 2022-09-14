ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جمهورية نيجيريا

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تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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