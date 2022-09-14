شكرا لقرائتكم خبر صيانة دورية لثوب كسوة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وكيل الرئيس العام لمجمع كسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، امتدادا لاهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بضرورة الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة ليتم الحفاظ عليها في أبهى حلة على مدار العام.وبين الحازمي أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تنفذها وكالة المجمع تأتي لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتهيئة كل السبل لراحة قاصدي المسجد الحرام.
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