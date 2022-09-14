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الإيقاع بـ53 مخالفا امتهنوا غسل المركبات بشوارع جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة جدة على 53 مخالفا لنظامي الإقامة وأمن الحدود، 31 من الجنسية الصومالية و14 من الجنسية التشادية و3 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية النيبالية و2 من الجنسية النيجيرية و1 من الجنسية الغانية، وذلك لعملهم لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة ومواقف المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في بيانه أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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