شكرا لقرائتكم خبر «الإفتاء» تعتمد عددا من الجهات لإثبات واقعة الطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اعتمدت عددا من الجهات لإثبات واقعة الطلاق، خصصت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بريدا الكترونيا للفتاوى العامة، وبريدا الكترونيا لفتاوى الطلاق.

وأوضح نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد العواد، أن البريد الالكتروني للفتاوى العامة fatawalifta.gov.sa، يتضمن إرشادات طلب فتوى عامة، ويتطلب كتابة الاسم الثلاثي، وبلد الإقامة الحالي، وتحديد جنسية طالب الفتوى، ورقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر.

أما البريد الالكتروني لفتاوى الطلاق talakalifta.gov.sa، فيتضمن إرشادات طلب فتوى الطلاق، وكتابة الاسم الثلاثي، وبلد الإقامة الحالي، وتحديد جنسية طالب الفتوى، ورقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر، مع إرفاق محضر واقعة طلاق من جهة معتمدة.

كما اعتمدت الرئاسة عددا من الجهات لإثبات واقعة الطلاق، في فروع الرئاسة في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والجوف، وجازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وكذلك المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة بالرياض، والمحاكم العامة في مناطق ومحافظات: السليل، وتربة، والجبيل العامة، وضمد، وخميس مشيط وعسير، ورأس تنورة، وطريب، ورجال ألمع، والقنفذة، والزلفي.

يأتي ذلك حرصا من الرئاسة على ما يعود بالمصلحة والنفع ويسهم في تحقيق رؤية الرئاسة وإيصال رسالتها وخدماتها لشرائح المجتمع كافة.

البريد الالكتروني للفتاوى العامة

إرشادات طلب فتوى عامة

يتطلب كتابة الاسم الثلاثي

بلد الإقامة الحالي

تحديد جنسية طالب الفتوى

رقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر

البريد الالكتروني لفتاوى الطلاق

إرشادات طلب فتوى الطلاق

يتطلب كتابة الاسم الثلاثي

بلد الإقامة الحالي

تحديد جنسية طالب الفتوى

رقم الهوية أو الإقامة أو جواز السفر

إرفاق محضر واقعة طلاق من جهة معتمدة