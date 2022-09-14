شكرا لقرائتكم خبر توصية بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الأربطة الخيرية عبر الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصت ورشة عمل نظمتها جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول ضمن سلسة مبادرة تطوير الأربطة والارتقاء بها وعنوانها «الأربطة الخيرية الواقع والطموح» بالتنسيق والتعاون مع جمعية عيون جدة الأهلية، بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الأربطة والخدمات المقدمة لهم بطريقة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالأربطة ودور رعاية كبار السن والمبرات الخيرية و إلقاء الضوء على جهود أهل الخير المهتمين بإنشاء الأربطة والمبرات الخيرية، والتشاور مع المهتمين من وجهاء المجتمع وأهل الخبرة والمستشارين حول قضايا كبار السن لتطوير الخدمات المقدمة لهم في الأربطة ودور الرعاية والمبرات والخروج بأفكار ومقترحات ومبادرات يمكن أن تكون فرصة للراغبين في دعم الأربطة و الارتقاء بها.

وحضر الورشة نخبة من وجهاء المجتمع والمهتمين بالأربطة ودور الرعاية والمبرات الخيرية، وفي مقدمتهم الدكتور حسن حجرة، واللواء متقاعد الدكتور أنور عشقي، والسفير فهد المنصوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر محمد الحربي، وسيدة الأعمال الدكتورة نورة العمودي، وعضو مجلس إدارة جمعية البر محمد أبو ملحة، ورئيس مجلس إدارة سواعد وأفكار للصناعة سمير القرشي، واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور

حسن جابر، ورجل الأعمال المهندس مصطفى باجنيد، والمدير التنفيذي لجمعية عيون جدة الدكتور زهير ميمني.

كما حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم رئيس مجلس الدارة الدكتور عبد القادر تنكل، والعمدة عبدالصمد محمد، وولاء خاطر والأمين العام للجمعية عبد القادر البكري وعدد آخر من المهتمين بالأربطة والأعمال الإنسانية والخيرية.

من جهته أشاد المدير التنفيذي لجمعية عيون جدة الدكتور زهير ميمني بالتكامل والتعاون بين مقدمي الخدمات والجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث وبدعم كبير من مجلس إدارة جمعية عيون جدة لفتح أبواب التعاون مع جميع الجهات لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، مشيرا إلى أن استضافة مثل هذه الندوات وورش العمل من أولويات عمل الجمعيتين.

توصيات ومقترحات الورشة:

• تفعيل مقترح مبادرة محمد الحنيني لعلاج معضلة الزهايمر عند كبار السن

• تفعيل مبادرة سعيد أبوملحة مع المهندس سمير القرشي لوضع تصور للرباط النموذجي بالتعاون مع مجموعة من المهندسين

• تفعيل مقترح اللواء أنور عشقي لوضع استراتيجية شاملة لتطوير الأربطة والخدمات المقدمة لهم بطريقة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

• وضع خطة تسويقية لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الأربطة ودورها في خدمة هذه الفئة من المجتمع وتنمية الموارد المالية للجمعية لتمويل برامجها

• تفعيل الخطة الاستراتيجية للجمعية