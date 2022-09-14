رفض إلغاء عقوبة مستشفى امتنع عن استقبال مريضة

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وأشار الحكم الإداري إلى أن وكيل المدعية طالب بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتغريم المستشفى نتيجة عدم استقباله لحالة إسعافية، مؤكدا أن النظام يلزم المؤسسات الصحية الخاصة باستقبال أي حالة إسعافية وتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إلى المستشفى دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج.وأضاف قرار الحكم أن الأصل في استقبال مثل هذه الحالات أن يتم وفق استمارة استقبال الحالة الإسعافية وتوقيع الكشف عليها وعمل اللازم لها وإثبات ذلك في التقرير الطبي، الأمر الذي يؤيد صحة ما تدعيه جمعية الهلال الأحمر من رفض المستشفى للحالات. إثر ذلك تم إقرار صحة القرار ورفض الدعوى.
محكمة الاستئناف في أسبوع
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المحكمة الإدارية في أسبوع
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