شكرا لقرائتكم خبر رفض إلغاء عقوبة مستشفى امتنع عن استقبال مريضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم إلغاء غرامة فرضت على مستشفى خاص لرفضه استقبال حالة إسعافية طارئة وردت إليه عن طريق الهلال الأحمر.

وأشار الحكم الإداري إلى أن وكيل المدعية طالب بإلغاء قرار اللجنة المختصة بتغريم المستشفى نتيجة عدم استقباله لحالة إسعافية، مؤكدا أن النظام يلزم المؤسسات الصحية الخاصة باستقبال أي حالة إسعافية وتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إلى المستشفى دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج.

وأضاف قرار الحكم أن الأصل في استقبال مثل هذه الحالات أن يتم وفق استمارة استقبال الحالة الإسعافية وتوقيع الكشف عليها وعمل اللازم لها وإثبات ذلك في التقرير الطبي، الأمر الذي يؤيد صحة ما تدعيه جمعية الهلال الأحمر من رفض المستشفى للحالات. إثر ذلك تم إقرار صحة القرار ورفض الدعوى.

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