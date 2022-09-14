شكرا لقرائتكم خبر قرية نيوم الإعلامية تبدأ دعم إنتاج أضخم الأفلام العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة أعلنت نيوم أمس عن الافتتاح الرسمي لقرية نيوم الإعلامية واستوديوهات بجدة الصحراوية، اللتين تحتويان على أكبر الاستوديوهات الصوتية ومرافق دعم إنتاج الأفلام في المملكة.

وشهدت القرية والاستوديوهات تشغيل 3 استديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام المميزة، حيث قدمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ18 الماضية دعما لنحو 25 إنتاجا تلفزيونيا وسينمائيا.

كما يجري العمل حاليا على تجهيز 7 استديوهات صوتية جديدة بتقنيات عالية، لتكون جاهزة في الربع الأول من 2023.

كما أعلنت عن تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية (دراما، تلفزيون الواقع، البرامج الوثائقية) إضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزا كبيرا لمديري الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في نيوم.

وأوضح مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ: أن نيوم تتميز بطبيعتها الساحرة التي تضم عددا من المواقع الرائعة، كما تقدم حوافز جذابة للإنتاج السينمائي والإعلامي بشكل عام، بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة، مضيفا أن نيوم تمتلك حاليا أولى الاستوديوهات الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها البنية التحتية المتطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية وبيئة أعمال مزدهرة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وهي خطوة مهمة لنصبح مركزا إقليميا رائدا لصناعة الإنتاج الإعلامي وتوفير تجربة إنتاج سلسة تؤكد قدراتنا وإمكاناتنا لدعم هذه الصناعة.

وبالتزامن مع اكتمال تجهيز الاستديوهات الصوتية ومرافق الإنتاج، شكلت نيوم فريق إنتاج دوليا، لتلبية احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم العمل وتوفير تجربة إنتاج سلسة وفعالة ومجدية اقتصاديا. كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.

القرية الإعلامية







تضم استديو صوتيا نموذجيا بمساحة 2,400 م2 متاحا للإنتاج



مرافق تتضمن غرف مكياج وغرف خضراء ومكاتب إنتاج



جار العمل على بناء 3 استديوهات أخرى



الاستديوهات الصحراوية