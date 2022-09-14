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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مشاركون في دراسة لبرنامج الأمان الأسري الوطني في المملكة 4 استراتيجيات لوقاية الأطفال من سوء المعاملة. وتمحورت الدراسة حول استراتيجيات الوقاية من سوء معاملة الأطفال للحد من مخاطر سوء معاملتهم، فيما بلغ مجموع العينة المشاركة بدراسة برنامج الأمان الأسري حول استراتيجيات وقاية الأطفال من سوء المعاملة 1177 مشاركا.

من جهة أخرى حدد المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات الوقائية التي تم تجميعها في ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في الجهود الوقائية الجماعية، التعرف على التدابير المضادة والاستجابة لها، الحصول على الإغلاق.

كما جرى اشتقاق قائمة بالمواضيع الفرعية لكل موضوع شامل. وشملت المواضيع الفرعية إذكاء الوعي من خلال وسائل الإعلام، بناء قدرات المهنيين في المدارس والنهوض بالمناهج الدراسية، تقوية العلاقات الأسرية، سن تشريعات وسياسات وقائية ضد تدابير التغيير، مراقبة محتوى الوسائط وألعاب الفيديو.

استراتيجيات لوقاية الأطفال من سوء المعاملة:

