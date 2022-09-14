4 استراتيجيات لوقاية الأطفال من سوء المعاملة

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من جهة أخرى حدد المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات الوقائية التي تم تجميعها في ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في الجهود الوقائية الجماعية، التعرف على التدابير المضادة والاستجابة لها، الحصول على الإغلاق.كما جرى اشتقاق قائمة بالمواضيع الفرعية لكل موضوع شامل. وشملت المواضيع الفرعية إذكاء الوعي من خلال وسائل الإعلام، بناء قدرات المهنيين في المدارس والنهوض بالمناهج الدراسية، تقوية العلاقات الأسرية، سن تشريعات وسياسات وقائية ضد تدابير التغيير، مراقبة محتوى الوسائط وألعاب الفيديو.
استراتيجيات لوقاية الأطفال من سوء المعاملة:
- تشجيع الحوار بين الآباء والأطفال
- التواصل الجيد بين الوالدين وأطفالهم
- بقاء الأطفال برفقة الوالدين مقدمي الرعاية في الأماكن العامة في جميع الأوقات
- استثمار الوقت في الاستماع والتحدث مع الأطفال
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