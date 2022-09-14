مشروع لبحث الحالات الاجتماعية في 11 منطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدعم من المركز الوطني للتخصيص أمس كراسة الشروط والمواصفات لمشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الثانية، أحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وفق نظام التخصيص واللائحة التنفيذية للنظام.

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيخدم المستفيدين في 11 منطقة باستثناء الرياض وحائل وبمدة عقد 5 سنوات، حيث يسعى إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث مما سيرفع من جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين تجربة العميل، مبينة أن المشروع سيقسم علـى ثلاثـة عقود شراكة مع القطاع الخاص حسب المناطق، العقـد الأول سيشـمل «مكـة المكرمـة والحـدود الشـمالية والجـوف وتبـوك»، أما العقـد الثانـي فسيشـمل «الشــرقية ونجــران وعســير»، والعقد الثالث سيشمل «المدينــة المنــورة والقصيــم وجـازان والباحـة».

وستقيم الـوزارة خلال عمليـة طـرح الكراسـة ملتقـى للمسـتثمرين المهتميـن بالمشـروع في 4 أكتوبر 2022م للإجابــة عن الاستفســارات الخاصــة بالمشــروع التــي يرغــب القطــاع الخــاص في معرفتهــا، داعية للمشاركة فــي المشروع بالحصول على نسخة مـن الكراسة وتقديم تأكيد كتابي بالمشاركة في المشروع قبل 11 أكتوبر 2022.

تفاصيل المشروع

يقسم علـى 3 عقود شراكة مع القطاع الخاص حسب المناطق

