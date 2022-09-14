شكرا لقرائتكم خبر مواطن يعثر على وشق ويسلمه لـ«الحياة الفطرية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بلاغا عن «وشق» وجده المواطن حمود الحربي الذي قام مشكورا بتوفير رعاية أولية للكائن الفطري بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بحفر الباطن حتى وصول فريق المركز ونقل الكائن إلى مركز الإيواء لتلقي الرعاية الطبية وتأهيله قبل إعادة إطلاقه في بيئته.

من جهة أخرى قال مدير البيئة البرية في «الحياة الفطرية» أحمد البوق «إن ما نصادره من المخالفين نعيد إطلاقه في البيئة من جديد،» مؤكدا أنه خلال المدة الماضية أطلقنا نحو 1200 كائن فطري. وأشار إلى أن إطلاق الكائنات المصادرة يقتصر على الأنواع المحلية التي تتم رعايتها في مراكز الإيواء وتأهيلها قبل إعادة إطلاقها في مواطنها الطبيعية.

وكان خبراء في علوم الحيوانات الجارحة سلطوا الضوء على أبرز العوامل التي تؤدي إلى انقراض أو تقلص أعداد الطيور الجارحة، مبينين أن الإحصائيات المذكورة في أبحاث المواقع العالمية تشير إلى أن 100 ألف طائر جارح يقتل سنويا من خلال الصيد الجائر. وذكر المستشار في الأبحاث البيئية في الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور محمد شبراق، في ندوة حملت عنوان «الحفاظ على الاتصال البيئي للطيور الجارحة» أن العالم يضم 10966 نوعا من الطيور في العالم؛ منها 1469نوعا مهددا بالانقراض، مبينا أن المملكة تحتوي على 500 نوع من أنواع الطيور، ويوجد بالعالم 48 نوعا من الطيور الجارحة؛ منها 37 نوعا تشمل العقبان والنسور والبواشق ومرزات، و11 من رتبة الصقريات.

وأشار الدكتور شبراق إلى أنه من خلال الإحصائيات التي نشرت على أحد المواقع المهتمة بالحياة الفطرية وإنمائها فإن هناك 20 مليون طائرٍ مغرد و100 ألف طائر جارح ومليون طائر مائي تقتل سنويا في الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ذاكرا أن حوالي 40 نوعا اختفت من قوائم الطيور الساكنة في المنطقة ذاتها.

إحصائية عالمية:

100000 طائر جارح يقتل سنويا بالصيد الجائر

10966 نوعا من الطيور في العالم

1469 نوعا مهددا بالانقراض

500 نوع من أنواع الطيور بالمملكة

48 نوعا من الطيور الجارحة بالعالم

37 نوعا تشمل العقبان والنسور والبواشق

11 نوعا من رتبة الصقريات