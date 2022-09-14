إعداد أجيال قادرة على مواجهة متغيرات العصر

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وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمة له خلال افتتاح المنتدى ألقاها بالنيابة نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي «إن منتدى الأسرة الخليجية يأتي هذا العام تأكيدا على أهمية الأسرة وقيمتها في النسيج المجتمعي الخليجي، كما حرصنا على نطرح أهم قضايا الأسرة المعاصرة بهدف تعزيز منظومة القيم الأسرية وإبراز دورها في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متغيرات العصر».وأضاف «إن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في العديد من القضايا والسمات المجتمعية ذات العلاقة بالأسرة، وفي المؤشرات المتعلقة بارتفاع نسب الشباب في المجتمع الخليجي، إضافة إلى التشارك في الاهتمام بملف تمكين المرأة».
من جهته أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف على أهمية الأسرة ودورها في تربية النشء وتعزيز القيم، مؤكدا أن منتدى الأسرة الخليجية الذي جاء متزامنا مع يوم الأسرة الخليجية يعتبر فرصة مميزة لتبادل الخبرات ولإبراز السياسات المشتركة بين دول مجلس التعاون».
أما الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري فقالت «إن الجلسات الحوارية للمنتدى تركزت على طرح أهم قضايا الأسرة الخليجية المعاصرة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتسارعة، مؤكدة على أن الأسرة في الخليج ليست بمعزل عن ما يمر به العالم من عوامل مؤثرة على كافة المستويات، مما يحتم العمل المشترك للاستفادة من معطياتها والحد من آثارها السلبية على الأسرة.
أهداف المنتدى:
- تعزيز مكانة الأسرة الخليجية ودورها التنموي.
- بحث الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة.
- أثر القيم الأسرية في إعداد جيل أكثر فاعلية.
- مواجهة تحديات الأسرة الخليجية المستقبلية.
- إعداد جيل أكثر فاعلية لمواجهة تحديات المستقبل.
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