«الغذاء والدواء» تدعو للتأكد من تسجيل مبيدات الصحة العامة لديها

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وأشارت الهيئة إلى أن منتج مبيد الصحة العامة المسجل يحتوي على ملصق يتضمن رقم التسجيل لديها، كما يمكن التحقق من وجود اسم المنتج ورقم تسجيله على قائمة مبيدات الصحة العامة المنشورة على موقع «الغذاء والدواء» الالكتروني عبر الرابط المخصص.ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة عن مبيدات الصحة العامة بهدف رفع وعي المجتمع للتعامل الآمن معها، والحد من الآثار الجانبية لها على صحة الإنسان والبيئة.
وتغطي الحملة موضوعات ومحاور عدة تقدم من خلالها نصائح وتوجيهات إرشادية يتم بثها على منصات الغذاء والدواء في شبكات التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر شريحة من المجتمع.
وتشمل إرشادات ونصائح التعامل الآمن مع مبيد الصحة العامة قبل وأثناء وبعد الاستخدام، وشرح العلامات الإرشادية أو الكلمات الدالة على درجة سمية وخطورة المبيد، ومقاومة الآفات للمبيدات وبعض الممارسات التي تؤدي لذلك، وإرشادات التخزين، وطرق وأعراض التسمم بالمبيد والإسعافات الأولية في حالات تلك الحالات، وغيرها من المواضيع.
ويمكن الاطلاع على معلومات الحملة كافة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة وذلك عبر الرابط المخصص.
مواضيع تستهدفها الحملة التوعوية:
- التعريف بخطورة المبيدات والحد منها
- بعض الطرق لتجنب ظهور بعض الآفات الشائعة، مثل القوارض والنمل
- وسائل الحماية من التعرض الحاد للمبيدات كارتداء الملابس الواقية والتعريف بأهميتها
- الإرشادات الأساسية للحد من التسمم بالمبيدات خاصة بين الأطفال
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