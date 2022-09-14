5 مهارات تواصل تقودك إلى سر السعادة الزوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في دراسة استطلاعية للأزواج عن أبرز الاحتياجات التي يوفرها لهم الزواج، أشار 54% من الرجال إلى أن الزواج يوفر لهم رفيقا دائما، بينما أشارت 57% من السيدات خلال الاستطلاع الذي نشره مجلس شؤون الأسرة، إلى أن أكثر ما يوفر لهم الزواج هو وجود شخص تشاركه الهموم.

ويشير المجلس إلى أن مهارات التواصل السليم بين الزوجين أساس لعلاقة زوجية قوية يسودها الاحترام والتقدير ولتستمر السعادة.. وحتى يتحقق ذلك وضع مجلس شؤون الأسرة 5 مهارات تعزز التواصل الزوجي أهمها الاحترام والتقدير.

وينبغي الاهتمام بتعزيز التواصل الزوجي من خلال التحدث بشكل متواصل ومنح الحياة الزوجية الوقت الأكبر، إضافة إلى تجنب اللوم والانتقاد واستبدالها بالحوار البناء والتركيز على الموضوع، إلى جانب عدم تعميم سلوك الشريك الخاطئ عند حدوث المشكلة.

ومن شأن تحقيق التواصل السليم بين الزوجين تقوية العلاقة بين الزوجين، وتقليل الخلافات الزوجية، وكذلك تقوية التوافق الفكري. وبصفة عامة من دون التواصل لا يمكن للحياة أن تستمر، كل الكائنات الحية تتواصل بطريقة أو بأخرى، إلا أن التواصل عند الإنسان ربما يكون أكثر تعقيدا عن غيره من الكائنات، ولا أبالغ إذا قلت «إن التواصل سبب رئيس في إنجاح علاقة أو إفشالها».

وعلى كل من الزوجين أن يفهم احتياجات شريكه ويسعى إلى إشباعها، فهدف التواصل هو تلبية احتياجات الطرفين، وبدون ذلك لا يمكن لعلاقة حقيقية أن تستمر، حتى لو ارتضى أحد طرفي العلاقة أن يكون الطرف الذي يقدم كل شيء، ولا يحصل على شيء.







الاحترام والتقدير



الانتباه للغة الجسد



التواصل البصري السليم



اختيار الوقت والكلمات المناسبة



قراءة الجو العام والتحدث وفق ذلك



أثر التواصل السليم بين الزوجين:

تقوية العلاقة بين الزوجين

تقليل الخلافات الزوجية

تقوية التوافق الفكري

كيف تعزز التواصل الزوجي؟

منح الحياة الزوجية الوقت الأكبر

لا تعمم سلوك الشريك الخاطئ

الحوار البناء بدلا من اللوم والانتقاد