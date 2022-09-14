عمل فني يخلد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

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وتضمنت فعاليات المعرض عملا فنيا بعنوان «المؤاخاة» الذي يحكي عن فترة زمنية من الهجرة النبوية، وهي فترة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عبر عقد وحبكات التصميم المكّونة من 2,700 م من القماش، وكميات من الطين المدكوك بالماء، باعتماد قياسات دقيقة وتراكيب متداخلة؛ لتشكل عقدا بألوان ترابية متفاوتة، كدلالات على المحبة والتلاحم بين المهاجرين والأنصار، إضافة إلى تمثيل لقصة كتابة وثيقة المدينة المنورة وهي أول وثيقة دستورية كتبت في الإسلام من أجل تنظيم عدد من القضايا والمبادئ السياسية، والمالية، والاجتماعية في مجتمع المدينة المنورة آنذاك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذبت فعاليات معرض الهجرة زوار مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، والتي قدمها فنانون محليون ودوليون، الزوار والمهتمين، ومدت جسور التواصل من خلال الأعمال الفنية التي وثقت تاريخ الهجرة النبوية الشريفة.وتضمنت فعاليات المعرض عملا فنيا بعنوان «المؤاخاة» الذي يحكي عن فترة زمنية من الهجرة النبوية، وهي فترة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عبر عقد وحبكات التصميم المكّونة من 2,700 م من القماش، وكميات من الطين المدكوك بالماء، باعتماد قياسات دقيقة وتراكيب متداخلة؛ لتشكل عقدا بألوان ترابية متفاوتة، كدلالات على المحبة والتلاحم بين المهاجرين والأنصار، إضافة إلى تمثيل لقصة كتابة وثيقة المدينة المنورة وهي أول وثيقة دستورية كتبت في الإسلام من أجل تنظيم عدد من القضايا والمبادئ السياسية، والمالية، والاجتماعية في مجتمع المدينة المنورة آنذاك.

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