بدء فعاليات أسبوع المحاكاة بجامعة المؤسس

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وأجرى فريق مركز المهارات والمحاكاة السريرية سيناريو يحاكي الواقع الافتراضي للأحداث وكيفية التفاعل معها باستخدام التقنيات الحديثة، ومن ثم استكملت الجولة الافتتاحية داخل مركز المهارات والمحاكاة السريرية واطلع الحضور على بعض الأجهزة المستخدمة في التعليم الطبي باستخدام المحاكاة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح عميد كلية الطب المكلف بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر إبراهيم فعاليات أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية الدولي، بحضور عدد من القيادات العليا بالجامعة.وأجرى فريق مركز المهارات والمحاكاة السريرية سيناريو يحاكي الواقع الافتراضي للأحداث وكيفية التفاعل معها باستخدام التقنيات الحديثة، ومن ثم استكملت الجولة الافتتاحية داخل مركز المهارات والمحاكاة السريرية واطلع الحضور على بعض الأجهزة المستخدمة في التعليم الطبي باستخدام المحاكاة.

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