تكريم طالبة جامعية ابتكرت نظارة تكشف الأخطاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي بمكتبه أمس الأول طالبة الدراسات العليا بالجامعة المبتكرة سامية الشهري، بعد حصول ابتكارها على الميدالية الذهبية بمعرض المرأة المخترعة الدولي «KIWE 2022» المقام أخيرا في كوريا الجنوبية. ويتمثل ابتكارها في نظارة تعليمية لطلاب المدارس والجامعات، تقوم بدور مصحح ومدقق لغوي يكتشف الأخطاء من خلال كاميرا مرتبطة بالنظارة. مزايا النظارة التعليمية:





تقوم بدور مصحح ومدقق لغوي.



تكشف الأخطاء من خلال كاميرا مرتبطة في النظارة.



تقوم بطرح خيارات تصحيحية على النص.



الخيارات تتم عبر أشعة ليزر أمام القارئ.



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