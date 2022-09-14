الأخضر الشاب يخسر أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف ضمن التصفيات الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

خسر المنتخب السعودي أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وسجل محمود جورابوييف وريان اسلاموف هدفي أوزبكستان، في حين أحرز فهد النمر هدف الأخضر.

يشار إلى أن نتائج منتخب أوزبكستان لا تحتسب في الترتيب النهائي من أجل تحديد المتأهلين إلى النهائيات، كونه حصل على بطاقة التأهل المباشرة بصفته الدولة المضيفة.

وبعد عدم احتساب نتائج منتخب أوزبكستان، تتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الصين، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط.

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