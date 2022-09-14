المملكة: تقرير “الطاقة الذرية” يعزز الشكوك حول سلمية برنامج إيران النووي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان خلال جلسة نقاشات مجلس محافظي الوكالة الدولية الخاصة، إن المملكة تشيد بدور “الطاقة الذرية” بشأن الرصد لبرنامج إيران النووي.

وأكد أن تقرير “الطاقة الذرية” يعزز الشكوك حول سلمية برنامج إيران النووي، حسبما أفادت الإخبارية في خبر عاجل.

وشدد على أن سياسة التضليل والمماطلة تؤكد استغلال إيران قصور الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن وجود اتفاق أشمل يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران للسلاح النووي.