الأردن.. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى عمّان لـ8

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفع اليوم الأربعاء عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة الأدنية عمّان إلى 8 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.
وما زال الشارع الأردني يعيش على أعصابه بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة اللويبدة، في حادث راح ضحيته حتى اللحظة 8 أشخاص، وسط معلومات رسمية تشير إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين.
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