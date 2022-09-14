أذربيجان تدعو أرمينيا إلى وقف إطلاق النار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أ ف ب عرضت أذربيجان الأربعاء إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين. وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية في بيان إن “أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا”. قالت يريفان إن 49 من جنودها على الأقل قتلوا في الاشتباكات الأخيرة. أخبار قد تهمك

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