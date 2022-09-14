السعوديه البحيري مديراً للمعهد الصناعي

محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف المهندس حسين بن علي البحيري مديراً للمعهد الصناعي الثانوي بجدة. وعبر البحيري عن اعتزازه بالثقة التي اعتبرها دافعاً لخدمة الدين والوطن.

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