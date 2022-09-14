اخبار الخليج – «تمكين» تعلن عن الفائز على مستوى البحرين في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت مسابقة النهائيات الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال في البحرين في حدث استضافته تمكين وبالشراكة مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال(GEN) عبر فرعها المحلي. حيث تضمنت الفعالية التي أقيمت في ديوان -العدلية، عروضا تقديمية من قبل خمسة متأهلين للتصفيات النهائية من مختلف القطاعات، كقطاع الFinTech والتكنولوجيا والتغذية وتطوير الموارد البشرية. إن مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال تعد واحدة من أكبر مسابقات الشركات الناشئة وأكثرها تنوعا والتي تقام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، حيث تم إطلاقها لأول مرة في البحرين في عام 2019 خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.

وتألفت لجنة التحكيم من أربعة حكام من مؤسسات رائدة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كصندوق العمل «تمكين»، Startup Grind ، وتنمو،و Infinitware . حيث تم تقييم المشاركين بناء على معايير عديدة أبرزها قابلية المؤسسة للتوسع وآفاق النمو المستقبلية.

وتم تتويج المؤسسة الفائزة لهذا العام Play Book وحصولها على خدمات عينية من شركاء مثل The collective hubكاشتراك لمدة عام كامل إضافة إلى جلسات ارشادية من الفائز السابق ببطولة كأس العالم لريادة الأعمال- Trillion Tree Fund .

إضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة ل Playbook لتمثيل البحرين خلال الحدث العالمي لريادة الأعمال والذي سيعقد في الرياض. وستتم دعوة جميع المتأهلين للتصفيات النهائية العالمية للمشاركة في معسكر تدريبي افتراضي مكثف للشركات الناشئة في شهر أكتوبر، وسيتقدم أفضل 100 شركة لتقديم عرض مباشر في التصفيات النهائية التي ستعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية- الرياض في مايو 2023.

يضم كأس العالم لريادة الأعمال أكثر من 370,000 رائد عمل من أكثر من 200 دولة حول العالم كما يقدم للفائزين جوائز عينية. منذ إطلاقها في عام 2019، منحت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال جوائز نقدية بقيمة 3 مليون دولار، وجوائز عينية بقيمة 150 مليون دولار، ووفرت فرصا لرواد الأعمال على جميع المراحل – من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التوسع – في مسيرتهم نحو النجاح من خلال تزويدهم بخدمات تدريبية ذات مستوى عالمي، وتعزيز وجودهم، والعمل على ربطهم بالموجهين والمستثمرين.