ويأتي هذا اللقاء في إطار تعريف ممثلي الجامعات بمبادرة الجامعات المعززة للصحة بأهم أهداف هذه المبادرة والمعايير المطلوبة للتسجيل لتنفيذهاإلى جانب الإشتراطات المطلوبة، كما تم تقديم شرح تفصيلي من جانب خبراء منظمة الصحة العالمية لأهداف ومعايير هذه المبادرة.
وفي بداية اللقاء، القت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمة أشارت فيها إلى أن الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في مملكةالبحرين تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريًا لدعم مساعي المملكة في تحقيق التطور الإنسانيوالمجتمعي، وأن تعزيز صحة المجتمع يتطلب التزامًا مشتركًا وتكاتفًا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسات التعليم العالي، حيث أن فرص تحقيقالإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى.
وأضافت الأمين العام بأن برنامج الجامعات المعززة للصحة يهدف إلى جعل الجامعة مكان صحي وداعم لأنماط الحياة الصحية وفقاً لمعايير تموضعها من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة لطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بمؤسسات التعليمالعالي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
ومن جهتها أكدت الدكتورة مريم الهاجري اهتمام وزارة الصحة وحرصها على تنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، لافتةًإلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط الحياة الصحية التي تكفل للجميع أسلوب حياة صحية لتُشكل حجر أساس في الوقاية منجميع الأمراض.
وقد قدمت الدكتورة سمر الفقي خبيرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرحاً تفصيلياً حول مبادرة الجامعات المعززة للصحة وآلية التنفيذ والفئات المستهدفة، كما ثمنت الجهود الرائدة والنوعية التي تقوم بها وزارة الصحة لتعزيز الصحة والاستدامة على كافة المستويات والقطاعات والتي شملت بيئة العلم والتعلم.
ومن جانبها، نوهت د. تسنيم العطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين بتوجه وزارة الصحة إلى إيجاد استراتيجيات صحية نوعية متكاملة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي و مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن وضع الطالب الصحي يعتبر هدف من الأهداف الاولية في تطبيق مشروع الجامعات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة يعقدان لقاء تعريفي حول مبادرة الجامعات المعززة للصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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