اخبار الخليج – مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة يعقدان لقاء تعريفي حول مبادرة الجامعات المعززة للصحة

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مجلس التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا- جامعة البحرين الطبية( RCSI)، لقاء تعريفي حولتنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، والتي تهدف إلى خلق جامعات صحية تساهم في توفير بيئة تعليمية وثقافة تنظيميةتعزز صحة ورفاهية واستدامة المجتمع، بحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائبرئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وسعادة الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة وخبراء من منظمة الصحةالعالمية والمكتب القطري للمنظمة بمملكة البحرين وعدد من المسؤولين بإدارة تعزيز الصحة وممثلي عدد من الجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعريف ممثلي الجامعات بمبادرة الجامعات المعززة للصحة بأهم أهداف هذه المبادرة والمعايير المطلوبة للتسجيل لتنفيذهاإلى جانب الإشتراطات المطلوبة، كما تم تقديم شرح تفصيلي من جانب خبراء منظمة الصحة العالمية لأهداف ومعايير هذه المبادرة.

وفي بداية اللقاء، القت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمة أشارت فيها إلى أن الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في مملكةالبحرين تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريًا لدعم مساعي المملكة في تحقيق التطور الإنسانيوالمجتمعي، وأن تعزيز صحة المجتمع يتطلب التزامًا مشتركًا وتكاتفًا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسات التعليم العالي، حيث أن فرص تحقيقالإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى.

وأضافت الأمين العام بأن برنامج الجامعات المعززة للصحة يهدف إلى جعل الجامعة مكان صحي وداعم لأنماط الحياة الصحية وفقاً لمعايير تموضعها من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة لطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية بمؤسسات التعليمالعالي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ومن جهتها أكدت الدكتورة مريم الهاجري اهتمام وزارة الصحة وحرصها على تنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، لافتةًإلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط الحياة الصحية التي تكفل للجميع أسلوب حياة صحية لتُشكل حجر أساس في الوقاية منجميع الأمراض.