تمكين المواهب المحلية في مجال إدارة الأزياء الفاخرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تمكين المواهب المحلية في مجال الأزياء الفاخرة وإعداد مدربين متمكنين في مجال إدارتها، أعلنت هيئة الأزياء أمس عن إطلاق برنامجين تدريبيين في مجال الأزياء الفاخرة، وهما «إدارة الأزياء الفاخرة»، وتدريب المدربين في مجال إدارة الأزياء الفاخرة، واللذان سيقامان في الرياض ابتداء من شهر أكتوبر القادم.

ويركز برنامج «إدارة الأزياء الفاخرة» على موضوعات محددة في مجال الأزياء والعلامات التجارية الفاخرة، تشمل إدارة العلامة التجارية من وجهة نظر استراتيجية وتشغيلية في قطاعات الأزياء، والخصائص المميزة للهوية والأزياء وإدارة العلامات التجارية الفاخرة، إضافة إلى الأدوات والمنهجيات لبناء استراتيجية مميزة للعلامة التجارية، وكيفية الاستفادة من إرث العلامة التجارية لتحويلها إلى محرك للنمو، ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في البرنامج إلى التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني :https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1164/new.

البرنامجان ومساراتهما:





المسار الأول يقام محليا في مدينة الرياض



الثاني سيكون دوليا في مدينة باريس



اكتساب الخبرة العملية والواقعية من خلال الزيارات الميدانية



المسار الثالث يعنى بتقديم مشروع خاص في مجال إدارة الأزياء الفاخرة



عرض المشروع على لجنة مختصة لتقييمه



دعم المشاركين من خلال جلسات إرشادية لتوجيههم في الإعداد للمشروع النهائي



أما البرنامج الثاني «تدريب المدربين في مجال إدارة الأزياء الفاخرة» فهو برنامج تدريبي مكثف يضم عدة مسارات مستهدفا بذلك تطوير مهارات المدربين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات السعودية؛ لتأهيلهم وإعدادهم في مجال التدريب على إدارة الأزياء الفاخرة، ويشمل القضايا الرئيسة والتطورات في قطاع الأزياء، ويتناول البرنامج محاور رئيسة في مجال الأزياء، مثل: اكتساب مفاهيم عميقة لثقافة الأزياء، وامتلاك رؤية لنماذج الأعمال الجديدة في صناعة الأزياء والتحديات المرتبطة بها، والاطلاع على المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الأزياء والتوقعات الجديدة من العملاء، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين من خلال التعرف على أحدث التقنيات والأدوات في هذا المجال، ويمكن التسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1165/new.