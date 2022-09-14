«إبداع 23».. 4 ضوابط للتنافس والمشاركة بمشروع واحد

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ودعت الوزارة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى التسجيل والمشاركة في المسابقة العلمية التنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي1444هـ، من خلال الرابط التالي: https://www.mawhiba.org.وتستهدف المسابقة الفئة العمرية (11 - 20 سنة)؛ وتسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة، وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.
ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث تعتمد على التنافس في أحد المجالات العلمية، عبر تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتحكم المشاريع الكترونيا وحضوريا من قبل الأكاديميين والمتخصصين، وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.
رحلة الطالب في «إبداع»
المرحلة الأولى
تسجيل معلومات الطالب
المحاضرات التدريبية
المرحلة الثانية
تسجيل معلومات المشروع
معارض المناطق التعليمية
المرحلة الثالثة
التحكيم الالكتروني
إعلان المرشحين للمعارض المركزية
رفع نماذج إبداع على الموقع
المرحلة الرابعة
المعارض المركزية والورش 1 و2 و3
إعلان المتأهلين
تحديث المشاريع
المرحلة الخامسة
معرض إبداع للعلوم والهندسة
المرحلة السادسة
الورش التأهيلية للمشاركات الدولية
المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة
أهم شروط التسجيل
أن يكون المشارك سعوديا من الفئة العمرية (11 - 20 سنة)
اختيار مشرف على المشروع وفق الضوابط المحددة
الاطلاع على الأدلة الإرشادية والضوابط والأنظمة الخاصة
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