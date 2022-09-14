رئيس الشركة السعودية للحوسبة: نعمل على مبادرة توطين التقنيات السحابية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية “طلال البكر” إنا الهدف من هذه الشراكة هو توطين التقنيات السحابية في المملكة، وبالتحديد تقنية الذكاء الإصطناعي.

وأشار خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” إلي أنه منذ 3 شهور تم إطلاق الخدمات السحابية التي تمكن أي جهة في المملكة من تطوير الأنظمة.

وتابع أنه من أهم الأشياء التي تحدث هو توطين البيانات وعدم خروجها من مكان العمل الموجود داخل المملكة.

وأضاف أنه يتم تطوير التنقيات لتسهيل عملية إنتاج البرامج، والمساعدة على الإبتكار في تقنية الذكاء الإصطناعي.