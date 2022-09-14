محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية “طلال البكر” إنا الهدف من هذه الشراكة هو توطين التقنيات السحابية في المملكة، وبالتحديد تقنية الذكاء الإصطناعي.
وأشار خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” إلي أنه منذ 3 شهور تم إطلاق الخدمات السحابية التي تمكن أي جهة في المملكة من تطوير الأنظمة.
وتابع أنه من أهم الأشياء التي تحدث هو توطين البيانات وعدم خروجها من مكان العمل الموجود داخل المملكة.
وأضاف أنه يتم تطوير التنقيات لتسهيل عملية إنتاج البرامج، والمساعدة على الإبتكار في تقنية الذكاء الإصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشركة السعودية للحوسبة: نعمل على مبادرة توطين التقنيات السحابية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.