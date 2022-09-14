محافظ الخرج يكرم “المناطق” و 193جهة مشاركة خلال جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أشرف العصيمي

كرم محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي “صحيفة المناطق” وذلك لمساهمتها اعلامياً في إبراز دور القطاعات خلال جائحة كورونا.

وفي التفاصيل شهدت محافظة الخرج تكريم العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والأفراد والمتطوعين والجهات الإعلامية المشاركين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال جائحة كورونا بمحافظة الخرج, وبلغت الجهات 193 جهة , قدموا خلالها 616 مبادرة, ونفذ 3307 متطوعا ومتطوعة أعمالا بلغت 201662 ساعة.

وقدم المحافظ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقاء توجهاتهم الأبوية السديدة والاهتمام البالغ في التعامل مع هذه الجائحة حيث بدأت خطة العمل إنطلاقا من الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بداية الجائحة حينما أكد على أن صحة الإنسان هي الأولوية , وتسخير موارد الدولة وإمكاناتها لتحقيق هذا الهدف لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة بلا استثناء, فكانت رسالة من شريعة سمحة وإنسانية عظيمة أصبحت أنموذجا لكافة الدول التي تعاملت بدرجات متفاوته مع الوباء.

أخبار قد تهمك

كما رفع التهنئة والشكر لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وكافة الوزارت والقطاعات الحكومية على النجاح البارز في إدارة ملف الجائحة .

من جانبه بين الأستاذ فهد الممخور رئيس اللجنة الاجتماعية بمحافظة الخرج والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي التابع لتجمع الرياض الصحي الأول أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قدمت درساً للعالم اجمع عنوانه “صحة الإنسان اولاً” وشاهد جميع العالم كيف عبر الوطن هذه الجائحة بسلام بفضل الله ثم القيادة .

وأضاف “الممخور” لقد شاهد الجميع الجهود المميزة في الخرج بين الجهات الحكومية والصحية والأمنية والخدمية بمتابعة المحافظ .

وقدم خالص شكره لكل من ادرك واجبه الوطني ومسؤوليته الاجتماعية من المبادرين والمشاركين سواء كان من قطاع حكومي او خاص او رجال أعمال او جهات اعلامية أو متطوعين .

الجدير بالذكر أن صحيفة المناطق ساهمت إعلامياً خلال جائحة كورونا بنشر عدد من المواضيع والتغطيات في محافظة الخرج منها إبراز دور رجال الأمن خلآل الجائحة والدور البلدي ودور القطاعات الصحية ووفرة المخزون الغذائي بالأسواق و الخدمات بمركز القاحات والمحجر الصحي ومدارس إيواء العمالة ويأتي هذا انطلاقاً من دورها الإعلامي اتجاه الوطن والمجتمع.

Advertisements