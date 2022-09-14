شاهد.. وفد من هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام يزور معرض الهجرة في مدينة الظهران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

زار وفد من هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، يوم أمس، معرض الهجرة، والمقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في مدينة الظهران.

وقال علي بن حسن مشنوي، مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، إن الوفد سعيد جدًا بالزيارة، مشيرا إلى أن المعرض يجسد رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ولفت إلى أن المعرض يضم مقتينات ومخطوطات هامة، حيث حرص مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، على إثراء الزائر بالمعلومات كافة حول الهجرة.

وقد تم تطوير المعرض من قبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، بالتعاون مع لجنة علمية تضم خبراء ومؤرخين، نقلوا رحلة الهجرة بكافة تفاصيلها.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 9 أشهر، على أن ينتقل بعدها إلى مدينة الرياض، ومنها إلى جدة، ثم إلى العالمية.