اخبار الرياضه السعوديه مكافأة الصعود تؤخر تعاقد الأهلاويين مع سييرا

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد والطائي سابقاً، دخلت منحنى صعبا عقب أن اتفق الطرفان على كافة الجوانب الخاصة بالعقد من ناحية مدته والمقابل المالي الذي سيتقاضاه المدرب في الموسم، إلا أن سييرا صدم الأهلاويين باشتراطه الحصول على مبلغ مالي كبير في حال نجح في قيادة الفريق للعودة مجدداً إلى منافسات دوري روشن السعودي، وهو الأمر الذي رفضه الأهلاويون تماما، وينتظر أن تشهد الساعات القادمة وصول المفاوضات بين الطرفين إلى فصلها الأخير سواء بإتمام الصفقة أو توقف المفاوضات تماما.

فيما أكدت مصادر «عكاظ» أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا هو أحد الأسماء المطروحه على طاولة المفاوض الأهلاوي والتي قد يتم تجاهلها في حال تعثرت المفاوضات مع التشيلي سييرا.