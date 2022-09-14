دعمت 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً.. “نيوم” تعلن افتتاح قريتها الإعلامية وإستوديوهات بجدة الصحراوية

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أعلنت مدينة “نيوم”، اليوم (الأربعاء)، افتتاح قريتها الإعلامية وأستوديوهات بجدة الصحراوية، التي تحتوي على أكبر الأستوديوهات الصوتية، ومرافق دعم إنتاج الأفلام في المملكة.

وشهدت قرية “نيوم” الإعلامية وأستوديوهات بجدة الصحراوية تشغيل 3 أستوديوهات صوتية تلبية للطلب من الإنتاج الإقليمي والدولي على مرافق الأفلام، حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي خلال الأشهر الـ18 الماضية دعماً لنحو 25 إنتاجاً تلفزيونياً وسينمائياً.

ويجري العمل حالياً على تجهيز 7 أستوديوهات صوتية جديدة بتقنيات عالية؛ لتكون جاهزة في الربع الأول من 2023.

وأعلنت المدينة تطبيق برنامج حوافز للاسترداد المالي بنسبة تصل إلى 40% لدعم إنتاج الأفلام والأعمال التلفزيونية؛ بما يشمل الدراما، وتلفزيون الواقع، والبرامج الوثائقية، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية، والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمديري الإنتاج لبدء أعمالهم الإنتاجية في “نيوم”.

ومن جانبه، أكد مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في “نيوم” واين بورغ، أن “نيوم” تمتلك حالياً أولى الأستوديوهات الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها بنية تحتية متطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية وبيئة أعمال تتسم بسهولة ممارسة الأعمال.

وتضم قرية “نيوم” الإعلامية في الوقت الحالي أستوديو صوتياً نموذجياً بمساحة 2.4 ألف متر مربع متاحاً للإنتاج، بالإضافة إلى مرافق أخرى تتضمن غرف مكياج وغرفاً خضراء ومكاتب إنتاج، كما يجري العمل على بناء 3 أستوديوهات أخرى.

فيما تضم أستوديوهات جدة الصحراوية حالياً أستوديوهين صوتيين على شكل قبة، تبلغ مساحتهما 3 آلاف متر مربع تم تشغيلهما فعلياً، ومن المقرر تشغيل 4 أستوديوهات جديدة بحلول نهاية العام 2022.

وتشتمل الأستوديوهات على مكاتب الإنتاج الثابتة ومخازن الديكورات والإكسسوارات والملابس ومرافق المؤثرات السمعية والصوتية كافة، بالإضافة إلى الكاميرات، ومعدات الإضاءة، وطائرات الدرون للحمولة الثقيلة، كما سيتم توفير 350 وحدة سكنية مكتملة الخدمات؛ لضمان تجربة مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل في مواقع التصوير.

وشكَّلت “نيوم”، بالتزامن مع اكتمال تجهيز الأستوديوهات الصوتية ومرافق الإنتاج، فريق إنتاج دولي؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم العمل وتوفير تجربة إنتاج فعالة ومجدية اقتصادياً.



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Source akhbaar24

