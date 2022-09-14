لماذا تتمركز الدهون في أماكن محددة بالجسم ؟ مختص بالتغذية الرياضية يجيب

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المناطق_متابعات
قال عبدالعزيز دلحي “مدرب رياضي ومختص بالتغذية الرياضية” أن أغلب الناس عندما يريدون أن يخسروا الوزن أو الدهون يكون ذلك سببه وجود منطقة معينة بالجسم تسبب لهم أزمة.
وتابع خلال حديثه عبر “برنامج سيدتي” أن ذلك يعود إلي جينات الشخص نفسه، فهي العامل الأساسي لتمركز الدهون في الجسم، وليس أي شئ آخر.
وأضاف أنه في عمليات شفط الدهون يتم ازالة الخلايا الدهنية، ولذلك يمكن أن لا تتجمع الدهون في هذه المنطقة مرة أخري.
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Source almnatiq
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