المناعي يعلن تشكيل العدالة في مواجهة الشباب

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أعلن المدير الفني لفريق العدالة، يوسف المناعي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الشباب، مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق العدالة كالتالي: ميلان ميباتوفيتش، ناصر العبدلي، مارتن أنقا، محمد العوفي، مرتضى البريه، أديسون فيليب، عبد الرحمن الحريب، كريستوفر جونزاليس، عبدالعزيز الدوسري، ليناردو لينيس، لاوتارو بالاسيوس”.

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Source akhbaar24

