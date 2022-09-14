نظام التأمينات الاجتماعية.. اعرف أجرك ومدد اشتراكك بـ 3 خطوات

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المناطق ـ متابعات

أعلنت التأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، معرفه أجره، ومدد اشتراكه بخطوات بسيطة.

وبينت أن ذلك يكون من خلال إصدار شهادة إلكترونيًا عبر خدمة “إصدار شهادة الاشتراك”.

إصدار شهادة الأجور

وتتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح بيان بمدد وأجور المشترك (سعودي – غير سعودي)​.

خطوات الخدمة

​1- تسجيل الدخول على حساب المشترك.

2- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة مدد الأجور.

3- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.



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Source almnatiq

