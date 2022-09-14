فهد المولد بديلاً.. تعرف على تشكيل الشباب لمواجهة العدالة

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب، مورينو، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الشباب كالتالي: كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إيغاو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، كريتشوفياك، جوانكا، أرون بويندزا، كارلوس جونيور، سانتي مينا.

وجاءت قائمة الاحتياط للمباراة كالتالي: فواز القرني، سعيد الربيعي، نادر الشراري، حسين الصبياني، ناصر العمران، فهد المولد، هتان باهبري، نواف العابد، أحمد عبده.



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Source akhbaar24

