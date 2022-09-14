8 أجهزة لمرضى الكلى بمستشفى المزاحمية

في إطار مشروع تطوير ودعم مستشفى محافظة المزاحمية التابعة لتجمع الرياض الصحي الأول، تم تأمين 8 أجهزة غسيل للكلى بمركز غسيل الكلى بالمحافظة. وذكر مدير مستشفى محافظة المزاحمية العام الدكتور عادل بن عميرة لـ"دوت الخليج"، أن الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي وقع اتفاقية يوم أمس عبارة عن شراكة مجتمعية مع جمعية رحماء الصحية وأوقاف الضحيان لدعم مستشفى المزاحمية العام بثمانية أجهزة غسيل للكلى للتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي ولتقديم أفضل الخدمات الرعاية الصحية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.



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