الويمني يناقش احتياجات مركز الربوعة الزراعية والبيئية

في إطار اهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز الربوعة ولضمان تقديم ما يحتاجه المواطنون من خدمات تتعلق بالزراعة والرعي وأسواق النفع العام، ناقش مدير عام فرع بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم في مكتبه مع رئيس بلدية الربوعة المهندس أحمد أبو عابد ومدير إدارة الأراضي المهندس إبراهيم السرحان ومدير إدارة البيئة المهندس احمد المجثل ومدير وحدة الربوعة جبران التليدي، وبحضور مدير الغطاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بعسير بالنيابة عادل عسيري ومدير إدارة الأسواق والمسالخ الدكتور علي سعد، عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالأسواق والمسالخ بمركز الربوعة، وكذلك المواضيع التي تخص البلدية والأهالي بمركز الربوعة ومنها أسواق النفع العام والمسالخ التابعة للمركز.
كما ناقش المجتمعون المنتزهات التابعة للمركز في الربوعة وكحلا، وكذلك مناقشة بعض المشاكل البيئية، إضافة إلى احتياج وزارة البيئة والمياه والزراعة في بعض مواقع المخططات الحكومية السابقة والمستحدثة.
وأكد الويمني أن الاجتماع خلص إلى العديد من التوصيات التي تهدف لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المركز وكذلك تطوير العمل فيما يتعلق بالأمن البيئي والغذائي وخدمة المزارعين ورعاة المواشي، إضافة إلى تنظيم العمل في أسواق الخضار والمسالخ.
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محمد يوسف
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