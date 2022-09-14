النيابة تأمر بالقبض على شخصين استدرجا آخر وفعلا به الفاحشة تحت الإكراه

صرح متحدث النيابة العامة عن صدور أمر قبض من قبل النيابة المختصة بشأن واقعة قيام مواطنين بفعل الفاحشة بشخص آخر بالإكراه في مدينة الرياض.

وبمباشرة إجراءات التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما اتضح أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمين قاما بالتغرير به واستعمال القوة والعنف لسلب إرادة المجني عليه وتمكينهما من إنفاذ مقصدهما.

وأكد المصدر صدور أمر بتوقيفهما تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة في هذا الشأن.

وشدد المصدر أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وترتب عقوبات مغلظة تصل إلى القتل، وأن النيابة العامة في هذا الشأن تطالب بسرعة المحاكمة وصدور الأحكام بحق الجناة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتصدى لكافة السلوكيات الخارجة على القانون وكل ماهو منتهك لحقوق الأفراد أو منطو على مساس بطمأنينة المجتمع وسكينته.