متحدث الصحة: نصف حالات سرطان الثدي المكتشفة متأخرة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال جلسات حوار القمة أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيزيد من فرص الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدي. وأعلن العبد العالي عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج رصد سرطان الثدي القائم على الذكاء الاصطناعي. وأضاف متحدث الصحة أنه خلال هذا العام تم تسجيل حوالي 4 آلاف حالة جديدة بسرطان الثدي منها 50% حالات متأخرة، مبينا أنه كلما كان التشخيص مبكرا كانت معدلات النجاح أكبر، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيقدم نجاحا كبيرا عند التشخيص.



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