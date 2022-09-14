جاء ذلك في حديث أدلى به مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض تحت عنوان : توجه المنظومة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتناول البسامي نجاح المملكة في إدارة الحشود حيث تستقبل حاليًا كل عام أعداد ضخمة من مواطنين ومقيمين وزوار للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتطور هذه الجهود لزيادة الطاقة الاستيعابية للزوار والمعتمرين وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، مفيدًا أن العمل قائم على تطوير خدماتها واستثمار كل التقنيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بهذه الخدمات من أجل راحة ضيوف الرحمن سواء في الحرمين الشريفين أو في المشاعر المقدسة خلال الحج.
وأشار إلى أن مثل هذه الخدمات الكبيرة تستدعي ساعات طويلة وعددًا كبيرًا من القوى العاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى ونجحت فيها المملكة ولله الحمد على مدى عقود مضت مبينًا أن الذكاء الاصطناعي يعد إحدى أهم الأدوات التي ستسهم بإذن الله في رفع الالتزام بمعايير هذه الخدمات مثلما قدم مؤخرًا في إدارة الحشود بالمسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام هذه التقنيات إذ أسهمت بشكل ملحوظ في تنظيم حركـــة المعتمرين والزوار أثنـــاء الدخول والخروج للحرمين الشريفين وفي سرعة التخطيط واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم تدفق الحشود وتأمين سلامتهم مع التأكد من أن الكثافة مناسبة في جميع مناطق الحرمين مع استشراف أي طارئ من شأنه تعطيل الخدمات ليتم التدخل السريع ومعالجته في وقته.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير خوارزميات حاسوبية لتطوير خدمات الحشود في الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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