شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الشباب والعدالة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - معلق مباراة الشباب والعدالة واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الماضية من أجل معرفة ماهو المعلق الذي سوف يتولى التعليق على فعاليات ومجريات مباراة الشباب والعدالة والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة الشباب والعدالة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الشباب والعدالة

وأعلنت شبكة قنوات SSC الناقل الحصرى والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي إذاعة مواجهة الشباب والعدالة عبر قناة SSC HD1 كما أعلنت تولى التعليق إلى المعلق الرياضي جعفر الصليح، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

تشكيل الشباب المتوقع

حراسة المرمى: كيم جيو

الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور

الوسط: حسين القحطاني، كريتشوفياك، هتان كارلوس جونيور

الهجوم: سانتي مينا، جوانكا، آرون